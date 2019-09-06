أعراض فوبيا المدرسة لدى الأطفال وطرق علاجها

أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون في علم النفس للأطفال ، عن بعض العلامات والإشارات التي تدل على إصابة الكثير من الأطفال الصغار بفوبيا المدرسة ، ما يجعلهم يرفضون الذهاب للمدرسة .

وقال المختصون ، عادة ما تترافق الفوبيا المدرسية مع ألم في الرأس والبطن والغثيان والرغبة في التقيؤ. واللافت أن هذه الأعراض المزعجة تختفي تماماً في عطلة نهاية الأسبوع ، مٌشيرين إلى أن الطفل يشعر فعلاً بتلك الأعراض ولا يدعي ذلك.

وأضافوا ، أن هذه المشكلة نفسية وانه من الضروري العثور على أسباب خوف التلميذ الشديد من المدرسة ، فقد يكون طريقة تعامل الأستاذ أو المعلمة أو الانفصال عن الأهل أو عدم القدرة على بناء علاقات صداقة مع التلامذة الآخرين أو صعوبة في التعلم أو التعرض للتنمر…ونصحوا بضرورة استشارة اختصاصي طب نفس الاطفال.