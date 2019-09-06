على خلفية أزمة بريكست.. بريطانية: رجاء أحضروا محمد بن سلمان ليدير الأمور
على خلفية أزمة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، طالبت فتاة بريطانية بأن يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بإدارة البلاد لبعض الوقت.
وقالت الفتاة بريطانية في تغريدة لها باللغة الإنجليزية: ” رجاء هل من الممكن أن يحضر محمد بن سلمان إلى بريطانيا لبعض الوقت ويديرها حتى تنتظم أمورها؟ ” .
وتأتي هذه التغريدة لتدل على احترام وتقدير الشعوب الأوروبية لسمو ولي العهد، والطفرة التي يُحدثها في المملكة.
وتشهد بريطانيا، أزمة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، وفشل رئيس الوزراء الجديد في بويس جونسون في احتواء الأزمة، وهو الذي هدد من قبل بأنه سيخرج من الاتحاد سواء باتفاق أو بدون اتفاق.
وكان مجلس العموم البريطاني صدّق على مشروع قرار يقضي بمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ثم رفض دعوة بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة الشهر المقبل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين
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ابوبدر[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ يومين
ياسلام
الشاعر[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ يومين
اعتقد بأن سموولي العهد لايلتفت الي تلك التفاهات
ولايحتاج الي تطبيل المنافقين والاعلام السامج
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ يوم واحد
ليت ام قبعه تسمعك
حسين يحي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ يوم واحد
كفو يا محمد بن سلمان نسأل الله لك التوفيق والنجاح لما فيه خير لك ولبلدك
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1573 ] نشر منذ يوم واحد
هذا دليل لنا الأفعال وليس الأقوال ونقضي حواجنا بالكتمان ونسمع الأبواق ونقول ان لناظرة لقريب وأثق الخطوة يمشي ملكآ 🇸🇦😍
خالد[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ يوم واحد
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مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 24 ساعة
الحمدالله انها فتاه بس ….وحدة وصار كذا من اعلامنا اجل لو كان 100 واحد وش يصير ^_*
هذا بالصين المسلمين يناشدون والروهنقااا يناشدون ولا احد يسمع وش معنا سمعتووو هذي ^_^