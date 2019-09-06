على خلفية أزمة بريكست.. بريطانية: رجاء أحضروا محمد بن سلمان ليدير الأمور

لندن(صدى):

على خلفية أزمة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، طالبت فتاة بريطانية بأن يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بإدارة البلاد لبعض الوقت.

وقالت الفتاة بريطانية في تغريدة لها باللغة الإنجليزية: ” رجاء هل من الممكن أن يحضر محمد بن سلمان إلى بريطانيا لبعض الوقت ويديرها حتى تنتظم أمورها؟ ” .

وتأتي هذه التغريدة لتدل على احترام وتقدير الشعوب الأوروبية لسمو ولي العهد، والطفرة التي يُحدثها في المملكة.

وتشهد بريطانيا، أزمة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، وفشل رئيس الوزراء الجديد في بويس جونسون في احتواء الأزمة، وهو الذي هدد من قبل بأنه سيخرج من الاتحاد سواء باتفاق أو بدون اتفاق.

وكان مجلس العموم البريطاني صدّق على مشروع قرار يقضي بمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ثم رفض دعوة بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة الشهر المقبل.