السجن 5 سنين والغرامة 5 ملايين على مخالفات نظام منتجات التجميل

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن عقوبة المخالفين لأحكام نظام منتجات التجميل أو لائحته.

وأوضحت الهيئة، أن متطلبات تداول منتجات التجميل في منافذ البيع، تتضمن أن يكون المنتج مدرجًا في النظام الإلكتروني لإدراج منتجات التجميل على موقع الهيئة.

كما تشمل المتطلبات أن يكون تخزين ونقل المنتجات الجميلية حسب اشتراطات المصنع، على ألا يتم تداول المنتجات التي أعلنت الهيئة إلغائها، وألا تحتوي على ادعاءات طبية مضللة.

واشتملت أيضًا على توفر مستندات تثبت مصادر الشراء للمنتجات التجميلية والاحتفاظ بها، و عدم تداول المنتجات التجميلية المخالفة لضوابط وشروط الهيئة، وعدم تداول أنواع مقلدة أو مغشوشة، أو منتهية الصلاحية.

وأشارت إلى أن عقوبة المخالفين، هي : السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال.