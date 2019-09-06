فتاة تفقد أظافرها بسبب تصرف خاطئ عند وضع المانكير
في مشهد مروع فقدت فتاة أظافره، بعد استخدامها مادة لاصقة قوية لوضع الأظافر المستعارة.
وتقول توني ليتل صاحب الـ 25 عامًا: ” شعرت بألم يفوق آلام الولادة، بعد أن استخدم صالون التجميل التي ذهبت إليه مادة شديدة الالتصاق بالخطأ، لربط أظافرها الأصلية بالمستعارة وفقا لما ذكرته صحيفة مترو ” .
وجلست الفتاة بالخطأ على يديها بعد أسابيع من وضع الأظافر المستعارة، الأمر الذي تسبب في خلع ظافرها الأصلي والمستعار ملتصق به.
وأشارت توني أنها ظافرها لن ينم قبل مرور 9 أشهر وأنها أصبحت غير قادرة على رعاية أبنتيها.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ يومين
الله لايبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين
مهبوله ومصرقعه ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14228 ] نشر منذ يومين
الله لايبلانا ويمنعنا منها الخبال😊