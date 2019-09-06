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فتاة تفقد أظافرها بسبب تصرف خاطئ عند وضع المانكير

فتاة تفقد أظافرها بسبب تصرف خاطئ عند وضع المانكير
أميرة خالد(صدى):

في مشهد مروع فقدت فتاة أظافره، بعد استخدامها مادة لاصقة قوية لوضع الأظافر المستعارة.

وتقول توني ليتل صاحب الـ 25 عامًا: ” شعرت بألم يفوق آلام الولادة، بعد أن استخدم صالون التجميل التي ذهبت إليه مادة شديدة الالتصاق بالخطأ، لربط أظافرها الأصلية بالمستعارة وفقا لما ذكرته صحيفة مترو ” .

وجلست الفتاة بالخطأ على يديها بعد أسابيع من وضع الأظافر المستعارة، الأمر الذي تسبب في خلع ظافرها الأصلي والمستعار ملتصق به.

وأشارت توني أنها ظافرها لن ينم قبل مرور 9 أشهر وأنها أصبحت غير قادرة على رعاية أبنتيها.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14228 ] نشر منذ يومين

الله لايبلانا ويمنعنا منها الخبال😊

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