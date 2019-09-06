شاهد.. لحظة نطق مسيحية للتشهد: ” أسلمت ومش خايفة من حد “

القاهرة(صدى):

أثارت فتاة مسيحية أسلمت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي توجه رسالة قوية لأهلها بعد الإسلام.

وقالت الفتاة التي أثارت إعجاب المتابعون لقوتها وثقتها إنها اختارت اسم جنة بعد أن كان ” مارينا ” وقررت الإسلام عن اقتناع تام.

وأكدت الفتاة على أنه لا يوجد أحد تسبب في إجبارها لإعلان إسلامها، بل أسلمت عن اقتناع حيث قررت منذ عامين أخذ الخطوة إلا أنها لم تتمكن من ذلك إلا الأن.

وفي رسالة قوية لأهلها، قالت : ” أنا مش خايفة من حد وأنا في مكان آمن واللي عنده حاجة يعملها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ” .