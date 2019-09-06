شاهد.. لحظة نطق مسيحية للتشهد: ” أسلمت ومش خايفة من حد “
أثارت فتاة مسيحية أسلمت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي توجه رسالة قوية لأهلها بعد الإسلام.
وقالت الفتاة التي أثارت إعجاب المتابعون لقوتها وثقتها إنها اختارت اسم جنة بعد أن كان ” مارينا ” وقررت الإسلام عن اقتناع تام.
وأكدت الفتاة على أنه لا يوجد أحد تسبب في إجبارها لإعلان إسلامها، بل أسلمت عن اقتناع حيث قررت منذ عامين أخذ الخطوة إلا أنها لم تتمكن من ذلك إلا الأن.
وفي رسالة قوية لأهلها، قالت : ” أنا مش خايفة من حد وأنا في مكان آمن واللي عنده حاجة يعملها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين
مبروك ,,
,, اللهم ثبتها على دينك القويم .. آمين ,,
algernaas4[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ يومين
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك على الدين الاسلامي ويحفظك من كل شر
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ يوم واحد
الله يثبتك على الجق ويهدي أهلك إلى صراط الله المستقيم..
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ يوم واحد
الله يثبتك على الجق ويهدي أهلك إلى صراط الله المستقيم..