مجددًا.. الأمير النائم يتحرّك بعد غيبوبة استمرت 11 عامًا (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تحرُّك الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، وهو الذي ظل في سبات عميق لمدة تصل إلى 11 عامًا.

ونشرت الأميرة نوف بنت خالد، المقطع، معلقة : ” أخي الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال يتحرك بعد غيبوبة 11 سنة ” .

ودخل الأمير النائم في الغيبوبة؛ بعد التعرض لحادث سير مروع، فصدمت دماغه وتوقفت الحياة في جسده بعد تعرضه لما يُعرف بالموت الدماغي، ليدخل في غيبوبة طويلة الأمد.