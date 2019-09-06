مجددًا.. الأمير النائم يتحرّك بعد غيبوبة استمرت 11 عامًا (فيديو)
أظهر مقطع فيديو، تحرُّك الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، وهو الذي ظل في سبات عميق لمدة تصل إلى 11 عامًا.
ونشرت الأميرة نوف بنت خالد، المقطع، معلقة : ” أخي الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال يتحرك بعد غيبوبة 11 سنة ” .
ودخل الأمير النائم في الغيبوبة؛ بعد التعرض لحادث سير مروع، فصدمت دماغه وتوقفت الحياة في جسده بعد تعرضه لما يُعرف بالموت الدماغي، ليدخل في غيبوبة طويلة الأمد.
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ يومين
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه عاجلا غير اجل
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ يومين
يارب يارحيم ارفع عنه الباس والضر فانت ارحم الراحمين
ابوسعود[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ يومين
أسأل الله ان يشفيه ويعافيه شفاء لايغادر سقما
وان يرزقني ملايين الريالات .
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين
سبحان الله ,,
, الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ,,
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3094 ] نشر منذ يومين
اسئل الله العلي القدير باسمائه الحسنى وصفاته العلى ,وباسمه الاعظم الذي اذا دعي به أجاب أن يشفيه ويعافيه ويرد عليه صحته وان يفرح اهله وذويه بمعافاته انه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم امين رضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد خلقه .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ يومين
اسأل الله العلي القدير بحق قوته ان يشفيه شفاءا لا يغادر سقما
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7233 ] نشر منذ يومين
((اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً))..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7233 ] نشر منذ يومين
((اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً))..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7233 ] نشر منذ يومين
((اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً))..
ابوالجودي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ يوم واحد
لااله الا الله مارايت ابا قط يترقب وينتظر بلا ياس الا هذا الرجل على مدار ١١سنه من الانتظار والصبر اسال الله انةيفرحك بشفاء ابنك وان يرسم على محياك احلى بسمة مااغلى الولد على والديه قلبي معكم واسال الله ان يشفي لكم ابنكم والله اني اترقب ذلك اليوم الذي يبشرك الله بشفاء ابنك واسال الله ان يصبركم على هذا الانتظار والترقب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28453 ] نشر منذ يوم واحد
نسأل الله له الشفاء العاجل
أم صالح[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ يوم واحد
أسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه
يارب أنك على كل شئ قدير
تحيي العظام وهي رميم
أسال الله له الشفاء العاجل