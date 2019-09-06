الرياض(صدى):

أًصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

ويستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.