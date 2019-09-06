امرأة أزعجب سلطة أردوغان فسجنها 10 سنوات

نايف السالم(صدى):

قضت محكمة تركية، بسجن جنان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة اسطنبول، لنحو 10 سنوات بتهمة ” الدعاية الإرهابية ” و ” إهانة رئيس الدولة ” .

جاء ذلك بسبب تغريدات ومنشورات لـ جنان على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما صرّح مسؤول في الحزب بأنه ” حكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر ” .

وكانت جنان كفتانجي أوغلو، كشفت في مقابلة خاصة مع “العربية.نت” مطلع يوليو الماضي عن العديد من ملفات الفساد التي تورط بها الحزب الحاكم في تركيا، لا سيما في بلدية اسطنبول.

وتواجه السيدة اتهامات، أبرزها ” إهانة الرئيس والحكومة التركية وموظفي الدولة والتحريض على الكراهية والعداء ونشر دعاية لمنظمات إرهابية ” قد تؤدي بها إلى السجن لسنوات.

كما تتهم كفتانجي أوغلو الحزب الحاكم الذي يقوده أردوغان بـ ” جعل القضاء التركي ساحة خلفية لتصفية حساباته السياسية ” .