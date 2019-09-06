معلمات عن تجربتهن في تعليم البنين.. لدينا مشاعر الأمومة والطفل يحتاج لاحتواء (فيديو)

نايف السالم(صدى):

تحدَّثت معلمات سعوديات عن تجربتهن في تعليم ” البنين ” ، مؤكدين أنهن لديهم القدرة على احتواء طلاب مرحلة الصفوف الأولية باعتبارهن يمتلكن مشاعر الأمومة.

وأوضحت إحدى المعلمات، أنها الطالب الصغير في مرحلة الصفوف الأولية يحتاج إلى الاستقرار النفسي بشكل أكبر، مضيفًا: ” وأنا أرى أن المعلمة قادرة على احتوائه من ناحية نفسية ومن ناحية تربوية ” .

وأضافت معلمة أخرى، أن أن المعلمة لديها مشاعر الأمومة في كل الأحوال حتى لو لم تكن أمّاً، فستحتوي الطفل الذي يحتاج لتلك المشاعر، متابعة: ” الخصائص النفسية للطلاب في هذه المرحلة تحتاج إلى احتواء نفسي بشكل أكبر وأهم من الناحية الأكاديمية والمعرفية والتعليمية ” .

يشار إلى أنه بلغ عدد مدارس الطفولة المبكرة التي تم التطبيق بها بداية العام الدراسي الأسبوع الماضي؛ 1460 مدرسة موزعة على مدن ومناطق المملكة، تم خلالها تجهيز 3313 فصلاً لرياض الأطفال تستوعب 83 ألف طفل.