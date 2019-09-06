هل السحابة البيضاء الناتجة عن المصانع ضارة.. الهيئة الملكية بالجبيل ترد

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة الملكية بالجبيل، أنواع الأدخنة التي تصدر عن المصانع وأسبابها ، مطمئنة الأهالي بأن لا ضرر منها.

وقالت خلال مقطع بثّته على حسابها في ” تويتر ” ، إن السحابة البيضاء التي يشاهدها السكان تَصدر من أبراج التبريد في المصانع، وهي عبارة عن بخار الماء، وهو ليس ضارًّا كما يعتقد البعض.

وأضافت: ” تحتاج المصانع إلى مشاعلَ لحرق الغازات الهاربة خلال عمليات الصيانة والحالات الطارئة؛ وهو أمر في غاية الأهمية للسلامة والمحافظة على البيئة؛ لأنها تمنع تسرّب هذه الغازات، وتتخلص منها في الحرق الكامل دون حدوث أي ضرر على البيئة ” .

وتابعت: ” أما في حالة حدوث احتراق غير كامل للغازات نتيجة حدوث بعض الأعطال الفنية؛ تتصاعد أدخنة سوداء يتم رصدها فورًا من قِبَل الهيئة الملكية التي تتواصل بدورها بشكل مباشر مع الشركة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والحد من تصاعد هذه الأدخنة من خلال ضخ بخار الماء أثناء حرق الغازات للوصول إلى الاحتراق الكامل ” .

ولفتت إلى أن قوانينها البيئة لا تسمح بتصاعد الأدخنة من المشاعل لفترة تتجاوز الـ5 دقائق لكل ساعتيْ احتراق، بالإضافة إلى عمل مسح ميداني للمناطق المحيطة بالشركات؛ لرصد أي تجاوزات للمعايير البيئية المسموح بها لجودة الهواء.

واستكملت: ” أما في حال عدم تَمَكّن أي شركة من السيطرة على الأدخنة المتصاعدة من المشاعل؛ فإنه يتم تطبيق الغرامات البيئية، مع إلزام الشركة بتقديم خطة تصحيحية لعدم تكرار مثل هذه الانبعاثات ” .

وجاء توضيح الهيئة الملكية؛ بهدف رفع الوعي لدى المواطنين، والقضاء على بعض الأفكار المغلوطة المتداولة حول الأضرار البيئية التي تحملها أبخرة مصانع الجبيل، وانعكاسها سلبًا على صحة السكان.