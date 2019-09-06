نظام التحكم في الجر لا يمنع السيارة من العلق في الطين

أميرة خالد(صدى):

يعتبر نظام التحكم في الجر أو ” نظام التحكم في الانزلاق ” ، من أهم الأشياء الموجودة في السيارة، إذ أنها أحد أنظمة الأمان الحديثة لمساعدة السائق في السيارات.

وتكمن أهمية وجود هذا النظام، في منع السيارة من الانزلاق وسيرها بثبات على الطرق مع اختلاف الظروف الجوية، إذ يعمل هذا النظام من خلال مستشعرات تتواجد في العجلات متصلة بوحدة التحكم في السيارة، تقوم بقياس سرعة الدوران لتحديد ما إذا كانت العجلات المستقبلة للطاقة قد فقدت قوتها بشكل مفاجئ.

ويراقب النظام العجلات فإذا وجد عجلة واحدة تدور بسرعة أكبر من العجلات الأخرى، يقوم بتفعيل المكابح تلقائياً على تلك العجلة لتقليل سرعتها وتقليل انزلاق باقي العجلات، كما تقوم بعض أنظمة الجر الأخرى بتقليل قوة المحرك الموجهة للعجلات المنزلقة لمزيد من التحكم.

وهناك اعتقاد خاطئ لدى قائدي السيارات، وهو أنها يمنع سياراتهم من العلق في الثلج أو الطين، حيث أن النظام موجه للتحكم في الجر وليس زيادته.