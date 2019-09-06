فنانة كويتية تمزق صور عرسها الأول والثاني إرضاء لزوجها الثالث
انتشر فيديو للفنانة الكويتية أبرار تتحدث فيه عن صور عرسها الأول والثاني، لافتة إلى أنها قررت تمزيقها.
وظهرت أبرار في صور زفافها الأول والثاني بملامح مختلفة تمامًا لفتت أنظار الجمهور.
وقالت أبرار إنها عثرت على الصور ومزقتها احتراماً لزوجها الحالي. كما كشفت صوراً قديمة أخرى لها، لافتة إلى أنها تعشق التصوير.
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