سيدة تقتل زوجها بطريقة غير متوقعة بمساعدة عشيقها

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى قرى محافظات مصر ، جريمة بشعة ، حيث أقدمت سيدة على تدبير مكيدة لقتل زوجها بمشاعدة عشيقها .

وكشفت الشرطة المصرية عن تفاصيل الواقعة في بيان إعلامي مؤكده أن بدايتها كان بوجود علاقة غير شرعية بين زوجة القتيل وعشيقها الذي يعمل سائقاً مثل زوجها ، وخططت لقتل زوجها بطريقة لا يشك فيها أحد .

و اتفق العشيق مع 3 أخرين من أصدقائه على تنفيذ الجريمة ، حيث قاموا باستدراج الزوج لتوصيلهم إلى مكان بعيد ثم قام أحدهم بخنقه باستخدام حبل ثم الدفع بسيارته وهو بداخله في أحد المصارف .

وفور مباشرة الجهات الأمنية المصرية للحادث ، قادتهم المعلومات للعثور على مرتكبي الجريمة عدا المتهم الخامس .