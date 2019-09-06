سيدة تقتل زوجها بطريقة غير متوقعة بمساعدة عشيقها
شهدت إحدى قرى محافظات مصر ، جريمة بشعة ، حيث أقدمت سيدة على تدبير مكيدة لقتل زوجها بمشاعدة عشيقها .
وكشفت الشرطة المصرية عن تفاصيل الواقعة في بيان إعلامي مؤكده أن بدايتها كان بوجود علاقة غير شرعية بين زوجة القتيل وعشيقها الذي يعمل سائقاً مثل زوجها ، وخططت لقتل زوجها بطريقة لا يشك فيها أحد .
و اتفق العشيق مع 3 أخرين من أصدقائه على تنفيذ الجريمة ، حيث قاموا باستدراج الزوج لتوصيلهم إلى مكان بعيد ثم قام أحدهم بخنقه باستخدام حبل ثم الدفع بسيارته وهو بداخله في أحد المصارف .
وفور مباشرة الجهات الأمنية المصرية للحادث ، قادتهم المعلومات للعثور على مرتكبي الجريمة عدا المتهم الخامس .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ يومين
الله المستعان
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ يومين
الله لا يبلانا بس وش سالفة عشيقها اللي اننشرت الان ومرتبطة بالقتل.. مشكلة حالات كثيرة