تفاصيل التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية

علي القحطاني(صدى):

بدأ، اليوم الجمعة، العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية بعد تعديله، إذ كان من المقرر أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وقد تم نشرها اليوم.

يذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، كان قد وافق على تعديل اللائحة، إذ تضمنت التعديلات: إلزام الممارس الصحي بأن يقدم نفسه للمريض ويعرض باسمه وتخصصه ودوره الذي يقوم به والخطة العلاجية عند مباشرة الحالة.

كما ألزمت التعديلات الجديدة الممارسين الصحيين بالتسجيل في القيد الإلكتروني للممارسين الحكومين المعتمد لدى وزارة الصحة، واحترام حقوق المرضى وذويهم وليس حقوق المرضى فقط كما كان في الماضي.

ويمكن الإطلاع على نص اللائحة من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــــا .