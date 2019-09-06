مدرب الأرجنتين يتجاهل ميسي بعد التعادل أمام تشيلي

ماجد محمد(صدى):

خيب منتخب الأرجنتين آمال الجماهير من جديد بعد التعادل السلبي أمام تشيلي وديًا اليوم الجمعة.

وقال سكالوني مدرب الأرجنتين في مؤتمر صحافي: “ كالعادة، الأهم هو أداء المجموعة وفي هذا الإطار كانت هناك تفاصيل مثيرة للاهتمام وأخرى لم تكن كذلك، لكنني سأتمسك بالجانب الإيجابي ”.

وتابع : “ يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الفريق لم يحظ بوقت للراحة والجانب البدني عليه عامل مهم للغاية ”.

واستكمل: ” حين تم تعزيز الفريق بلاعبين أكثر شباباً وطاقة في الشوط الثاني، أعجبني لعب المجموعة لأننا بذلك نساعدهم أيضاً على الاندماج والحصول على دقائق لعب “.

وأضاف: “ لدينا فكرة واضحة عما قدمناه في كوبا أمريكا وسعينا للاستمرارية والتحسن ”.

واعتبر سكالوني انضمام لاعبين جدد للمنتخب أمر إيجابي للغاية، معرباً عن أمله في إمكانية الاستفادة من ذلك حين يواجه “ الألبيسيليستي ” منتخب المكسيك الثلاثاء المقبل، بمدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية.

وعن هذا اللقاء، قال: “ أعتقد أنه سيكون لدينا مزيداً من الوقت للعمل وكذلك للراحة، الأمر الذي سيسمح لنا بالوصول للمباراة في حالة بدنية وذهنية أفضل “.

ولوحظ أن المدرب تجنب الحديث تمامًا عن ميسي الغائب بسبب الإيقاف.