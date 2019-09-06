الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ الأحد

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة من التقلبات الجوية تبدأ الأحد المقبل وحتى يوم الثلاثاء.

وتشير التوقعات إلى ازدياد كمية الأمطار الرعدية (الغزيرة) والتي تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة على مرتفعات ” جازان، عسير ” .

وتكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد أن تتأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة المتوقعة.