المرور: تجنب إيقاف المركبة بعيدًا عن المباني العامة والخاصة

علي القحطاني(صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة بعيدًا عن مداخل ومخارج المباني العامة والخاصة يحميها ويجنب صاحبها تعطيل الآخرين.

وقال المرور، إنه يجب تجنب إيقاف المركبة عند مداخل ومخارج الجراجات والمدارس والمساجد والحدائق العامة والمباني العامة والمخيمات والساحات.