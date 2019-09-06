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المرور: تجنب إيقاف المركبة بعيدًا عن المباني العامة والخاصة

المرور: تجنب إيقاف المركبة بعيدًا عن المباني العامة والخاصة
علي القحطاني(صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة بعيدًا عن مداخل ومخارج المباني العامة والخاصة يحميها ويجنب صاحبها تعطيل الآخرين.

وقال المرور، إنه يجب تجنب إيقاف المركبة عند مداخل ومخارج الجراجات والمدارس والمساجد والحدائق العامة والمباني العامة والمخيمات والساحات.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7248 ] نشر منذ يومين

العاصمة نوع ماء تخطيطها في الأطراف جيد جدا لاكن وسط الرياض بجوار الوزارات الداخل مفقود والخارج مولود شوارع ومباني وازدحام ومنظر كئيب لايليق بالعاصمة السعودية نتمنى نزع مليكايات هذه الأحياء القديمة وتحويلها إلى مخطط أبراج سكنية ومكتبة فاخره او عملها حدائق وميادين وشوارع فسيحة الرياض تستحق الكثير

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