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بالفيديو.. استشاري باطنة يوضح أسباب انتشار الأمراض الجنسية

بالفيديو.. استشاري باطنة يوضح أسباب انتشار الأمراض الجنسية
علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور نزار باهبري استشاري أمراض باطنية ومعدية: ” نعاني من ضعف شديد في الثقافة الجنسية ” ، وقال: ” ضعف الثقافة الجنسية من أهم أسباب انتشار الأمراض الجنسية، وزيادة نسب الطلاق في مجتمعاتنا ” .

وأوضح ” باهبري ” ، خلال حواره ببرنامج ” يا هلا ” على ” روتانا خليجية ” ، أن ” الأمراض الجنسية كلها لا تنتقل إلا بالعلاقة الجنسية ” ، مضيفا: ” نريد أن نؤكد أن الحمامات العامة لا تنقل أمراض الإيدز أو الكبد الوبائي ولا الهربس ” ؛ واصفًا ” انتقال مرض الإيدز من خلال شفرات الحلاقة ” بأنها ” أسطورة غير حقيقية ” .

ولفت إلى الفئات العمرية الأكثر إصابة بالأمراض الجنسية المختلفة؛ مبينا أنه بحسب بحوث أظهرت نشاطًا ثانيًا لهذه الأمراض: ” لدينا ارتفاع في الفئة من 20- 25 سنة، ثم تجد ارتفاعًا آخر في الفئة العمرية من 45- 55- 60 سنة؛ بسبب ضعف العلاقة الجنسية بينهم وبين زوجاتهم، ورتابتها؛ فيبدأون بالبحث عن علاقات جديدة ” .

وقال ” باهبري ” إن كل الأمراض الجنسية لها علاج؛ مبينا: ” أن مرض الإيدز يمكن التعايش معه مثل مرض السكر والضغط؛ فهو مرض مزمن، هذه الحقيقة، ومن  أشهَر الأمراض الجنسية الشائعة: ” السيلان، الزهري، الهربس، الإيدز ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ يومين

الله يحمينا ويحفظنا من الأمراض

[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين

الله يحمينا من كافة الامراض ومسبباتها .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ يوم واحد

إن علاقتك بإمرأة أخرى … لا يعني أبدا بأنك لا تحب زوجتك ..

بل يعني … وكأنك قمت بإستئجار سيارة تاكسي برغم من إنك تملك سيارة خاصة

لأنك بهذا الإجراء … ستحافظ على عمر وسلامة الإطارات وجمال السيارة وتقليل عدد الأميال للحفاظ على قيمتها … 😉

*اليوم هو اليوم العالمي لأصدقاء السوء
لا أعلم من الكاتب
ولكن أقنعني الكلب 😂

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