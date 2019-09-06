بالفيديو.. استشاري باطنة يوضح أسباب انتشار الأمراض الجنسية

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور نزار باهبري استشاري أمراض باطنية ومعدية: ” نعاني من ضعف شديد في الثقافة الجنسية ” ، وقال: ” ضعف الثقافة الجنسية من أهم أسباب انتشار الأمراض الجنسية، وزيادة نسب الطلاق في مجتمعاتنا ” .

وأوضح ” باهبري ” ، خلال حواره ببرنامج ” يا هلا ” على ” روتانا خليجية ” ، أن ” الأمراض الجنسية كلها لا تنتقل إلا بالعلاقة الجنسية ” ، مضيفا: ” نريد أن نؤكد أن الحمامات العامة لا تنقل أمراض الإيدز أو الكبد الوبائي ولا الهربس ” ؛ واصفًا ” انتقال مرض الإيدز من خلال شفرات الحلاقة ” بأنها ” أسطورة غير حقيقية ” .

ولفت إلى الفئات العمرية الأكثر إصابة بالأمراض الجنسية المختلفة؛ مبينا أنه بحسب بحوث أظهرت نشاطًا ثانيًا لهذه الأمراض: ” لدينا ارتفاع في الفئة من 20- 25 سنة، ثم تجد ارتفاعًا آخر في الفئة العمرية من 45- 55- 60 سنة؛ بسبب ضعف العلاقة الجنسية بينهم وبين زوجاتهم، ورتابتها؛ فيبدأون بالبحث عن علاقات جديدة ” .

وقال ” باهبري ” إن كل الأمراض الجنسية لها علاج؛ مبينا: ” أن مرض الإيدز يمكن التعايش معه مثل مرض السكر والضغط؛ فهو مرض مزمن، هذه الحقيقة، ومن أشهَر الأمراض الجنسية الشائعة: ” السيلان، الزهري، الهربس، الإيدز ” .