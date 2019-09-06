بالفيديو.. استشاري باطنة يوضح أسباب انتشار الأمراض الجنسية
قال الدكتور نزار باهبري استشاري أمراض باطنية ومعدية: ” نعاني من ضعف شديد في الثقافة الجنسية ” ، وقال: ” ضعف الثقافة الجنسية من أهم أسباب انتشار الأمراض الجنسية، وزيادة نسب الطلاق في مجتمعاتنا ” .
وأوضح ” باهبري ” ، خلال حواره ببرنامج ” يا هلا ” على ” روتانا خليجية ” ، أن ” الأمراض الجنسية كلها لا تنتقل إلا بالعلاقة الجنسية ” ، مضيفا: ” نريد أن نؤكد أن الحمامات العامة لا تنقل أمراض الإيدز أو الكبد الوبائي ولا الهربس ” ؛ واصفًا ” انتقال مرض الإيدز من خلال شفرات الحلاقة ” بأنها ” أسطورة غير حقيقية ” .
ولفت إلى الفئات العمرية الأكثر إصابة بالأمراض الجنسية المختلفة؛ مبينا أنه بحسب بحوث أظهرت نشاطًا ثانيًا لهذه الأمراض: ” لدينا ارتفاع في الفئة من 20- 25 سنة، ثم تجد ارتفاعًا آخر في الفئة العمرية من 45- 55- 60 سنة؛ بسبب ضعف العلاقة الجنسية بينهم وبين زوجاتهم، ورتابتها؛ فيبدأون بالبحث عن علاقات جديدة ” .
وقال ” باهبري ” إن كل الأمراض الجنسية لها علاج؛ مبينا: ” أن مرض الإيدز يمكن التعايش معه مثل مرض السكر والضغط؛ فهو مرض مزمن، هذه الحقيقة، ومن أشهَر الأمراض الجنسية الشائعة: ” السيلان، الزهري، الهربس، الإيدز ” .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3643 ] نشر منذ يومين
الله يحمينا ويحفظنا من الأمراض
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين
الله يحمينا من كافة الامراض ومسبباتها .. آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ يوم واحد
إن علاقتك بإمرأة أخرى … لا يعني أبدا بأنك لا تحب زوجتك ..
بل يعني … وكأنك قمت بإستئجار سيارة تاكسي برغم من إنك تملك سيارة خاصة
لأنك بهذا الإجراء … ستحافظ على عمر وسلامة الإطارات وجمال السيارة وتقليل عدد الأميال للحفاظ على قيمتها … 😉
*اليوم هو اليوم العالمي لأصدقاء السوء
لا أعلم من الكاتب
ولكن أقنعني الكلب 😂