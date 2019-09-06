  • الأحد 8

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. تطبيق بك نهتم.. قائمة لمعرفة بدائل الأدوية وبأسعار أقل

بالفيديو.. تطبيق بك نهتم.. قائمة لمعرفة بدائل الأدوية وبأسعار أقل

بالفيديو.. تطبيق بك نهتم.. قائمة لمعرفة بدائل الأدوية وبأسعار أقل
عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إمكانية الحصول على خيارات أوسع للأدوية التي يحتاجها وبأسعار أقل.

ونشرت ” الغذاء والدواء ” مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أوضحت فيه أن تطبيق ” بك نهتم ” يحتوي على قائمة بالأدوية المختلفة وبدائل كل منها بأسعار متفاوتة.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين لتحميل التطبيق، ثم اختيار “ الخدمات التفاعلية ” من القائمة ثم “ الخدمات الدوائية ” ، واكتب اسم الدواء عند أيقونة البحث.

وستظهر بعد ذلك كل المعلومات حول الدواء، ومنها السعر وستجد خيار “ البدائل المتاحة ” ، حيث تقدم لك الهيئة خيارات أخرى تؤدي نفس الغرض وبأسعار مختلفة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *