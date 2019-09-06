بالفيديو.. تطبيق بك نهتم.. قائمة لمعرفة بدائل الأدوية وبأسعار أقل

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إمكانية الحصول على خيارات أوسع للأدوية التي يحتاجها وبأسعار أقل.

ونشرت ” الغذاء والدواء ” مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أوضحت فيه أن تطبيق ” بك نهتم ” يحتوي على قائمة بالأدوية المختلفة وبدائل كل منها بأسعار متفاوتة.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين لتحميل التطبيق، ثم اختيار “ الخدمات التفاعلية ” من القائمة ثم “ الخدمات الدوائية ” ، واكتب اسم الدواء عند أيقونة البحث.

وستظهر بعد ذلك كل المعلومات حول الدواء، ومنها السعر وستجد خيار “ البدائل المتاحة ” ، حيث تقدم لك الهيئة خيارات أخرى تؤدي نفس الغرض وبأسعار مختلفة.