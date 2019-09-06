بيل:” تعرضت للظلم في ريال مدريد.. وأصبحت كبش فداء أكثر مما ينبغي “

نواف السالم(صدى):

قال الويلزي جاريث بيل إنه لا يشعر بالسعادة في الفترة الحالية أثناء لعبه في صفوف ريال مدريد، مضيفا: ” أصبحت كبش فداء أكثر مما ينبغي و لقد تعرضت للظلم وعدم الاحترام في بعض الأحيان مؤخراً، لكنني أركز فقط على لعب كرة القدم دون الدخول في مشاكل “.

وأبان بيل: ” أنه يحب ممارسة لعبة الجولف في أوقات فراغه، ولا يجد أي مشاكل في عمل ذلك لذلك يجد غرابة بالغة في توجيه الانتقادات له في هذا الشأن “.

وأعرب بيل عن رضاه التام بعد البداية المميزة له هذا الموسم، حيث قدم أداء جيد مع الريال ضد فياريال بالإضافة إلى دخوله التشكيلة الأساسية للفريق مؤخراً.