وزير التعليم يعتمد تشكيل اللجنة الفرعية للتشكيلات الإشرافية
قام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، باعتماد تشكيل اللجنة الفرعية للتشكيلات الإشرافية برئاسة نائب الوزير.
وعن القرار، فقد حد مهام اللجنة والتي تمثلت في دراسة الوضع الراهن للتشكيلات الإشرافية، وإعداد معايير للتشكيلات الإشرافية في الوزارة وإدارات التعليم في ضوء الهيكل والدليل التنظيمي الجديد، وعرضها للاعتماد.
كما تتضمن إقرار خطة التشكيلات الإشرافية وإعادة توزيع المشرفين التربويين بالوزارة وإدارات التعليم، و إقرار طلبات المقاعد الإشرافية الواردة من قطاعات الوزارة، في ضوء المعايير المعتمدة.
لللل[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ يومين
قرار دمج الاولاد مع البنات راح يسبب مشكلة وظايف للمعلمين اكثر من هي موجوده الان
راح تتقلص عدد الوظايف
عدد المدارس1800×3=5400
يعني تقليص عدد االوظايف قرار في غير محله
يزيد عدد العاطليين