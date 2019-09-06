وزير التعليم يعتمد تشكيل اللجنة الفرعية للتشكيلات الإشرافية

عادل الحربي(صدى):

قام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، باعتماد تشكيل اللجنة الفرعية للتشكيلات الإشرافية برئاسة نائب الوزير.

وعن القرار، فقد حد مهام اللجنة والتي تمثلت في دراسة الوضع الراهن للتشكيلات الإشرافية، وإعداد معايير للتشكيلات الإشرافية في الوزارة وإدارات التعليم في ضوء الهيكل والدليل التنظيمي الجديد، وعرضها للاعتماد.

كما تتضمن إقرار خطة التشكيلات الإشرافية وإعادة توزيع المشرفين التربويين بالوزارة وإدارات التعليم، و إقرار طلبات المقاعد الإشرافية الواردة من قطاعات الوزارة، في ضوء المعايير المعتمدة.