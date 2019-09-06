وصفات طبيعية من البرتقال لنضارة البشرة 

أميرة خالد(صدى):

كشف خبير تجميل عن وصفة طبيعية للحصول على بشرة ناعمة ونقية وخالية من الشوائب وللقضاء على التجاعيد والبثور.

ولفت إلي البرتقال يخلص البشرة من البثور من خلال تقشير حبة برتقال وفرك البشرة باللب بلطف ثم تركه عليها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

وقال إنه يجب غسل الوجه بالماء البارد، ثم تطبيق هذه الوصفة مرتين اسبوعياً، مبينا أن اللب يحتوي على حمض يساعد على تقشير البشرة وبالتالي على الحد من تأثير العوامل المسببة لنمو البثور عليها.

وتعتبر هذه الفاكهة مصدراً مهماً للفيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين. ولهذا ينصح بتطبيق القليل من عصير الليمون الطازج على مناطق ظهور الخطوط والتجاعيد مرة اسبوعياً وتركه عليها لبضع دقائق قبل الغسل بالماء البارد.

وأبان أنه في حال تضييق مسامات البشرة الواسعة فيجب تبليل قطعة من القطن بالقليل من عصير هذه الفاكهة ومسح الوجه به وتركه لمدة دقيقتين الى 3 دقائق قبل الغسل.