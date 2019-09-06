توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات بشركة ” أرامكس “
كشفت شركة ” أرامكس ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف بمجال المبيعات وضمان الجودة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* الوظائف
1- مسؤول ضمان الجودة (Quality Assurance Officer):
– درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ضمان الجودة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
2- مدير حساب المبيعات (Sales Account Manager):
– درجة البكالوريوس فما فوق في التخصصات المالية أو تخصص ذات صلة.
– خبرة مُناسبة في مجال ذات صلة.
– الحفاظ على العلاقات مع العملاء أو الحسابات.
– إعداد وإدارة خطط الحساب.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 2019/09/06م، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:
1- مسؤول ضمان الجودة (Quality Assurance Officer):هنا
2- مدير حساب المبيعات (Sales Account Manager): هنا
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