توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات بشركة ” أرامكس “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” أرامكس ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف بمجال المبيعات وضمان الجودة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* الوظائف

1- مسؤول ضمان الجودة (Quality Assurance Officer):

– درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ضمان الجودة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

2- مدير حساب المبيعات (Sales Account Manager):

– درجة البكالوريوس فما فوق في التخصصات المالية أو تخصص ذات صلة.

– خبرة مُناسبة في مجال ذات صلة.

– الحفاظ على العلاقات مع العملاء أو الحسابات.

– إعداد وإدارة خطط الحساب.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 2019/09/06م، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:

1- مسؤول ضمان الجودة (Quality Assurance Officer):هنا

2- مدير حساب المبيعات (Sales Account Manager): هنا