الخدمة المدنية تُحدد إجازة الأب والأم في حال رزقوا بمولود

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الجمعة، أنه يتم منح الأب والأم العاملين إجازة محددة في حال رزقوا بمولود.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: ” لأن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وأجمل هبات الله؛ يُمنح الأب إجازة ٣ أيام في حال رزق بمولود ” .

وتابعت: ” وللأم إجازة وضع ٧٠ يوماً حسب ما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ” .