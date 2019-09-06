الخدمة المدنية تُحدد إجازة الأب والأم في حال رزقوا بمولود
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الجمعة، أنه يتم منح الأب والأم العاملين إجازة محددة في حال رزقوا بمولود.
وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: ” لأن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وأجمل هبات الله؛ يُمنح الأب إجازة ٣ أيام في حال رزق بمولود ” .
وتابعت: ” وللأم إجازة وضع ٧٠ يوماً حسب ما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52265 ] نشر منذ يوم واحد
يحظ الأم🤗