ماتيس يروى تفاصيل مثيرة عن تورط إيران في محاولة اغتيال الجبير

واشنطن(صدى):

كشف وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس عن تفاصيل مثيرة بخصوص تورط إيران في محاولة اغتيال سفير المملكة وقتها عادل الجبير، قائلا إن الضابط المناوب في مقره في تامبا بفلوريدا أخبره في 11 أكتوبر 2011 أن المدعي العام ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي عقدا مؤتمراً صحافياً للإعلان عن اعتقال اثنين من الإيرانيين الذين خططوا للهجوم بالقنابل على مقهى ميلانو، وهو مطعم راقٍ في العاصمة الأميركية واشنطن كان المفضل لدى الأثرياء والمشاهير، بمن فيهم سفير المملكة -وقتها – عادل الجبير.

ولفت ماتيس :” قال المدعي العام إريك هولدر إن مؤامرة التفجير ” تم توجيهها واعتمادها بمعرفة عناصر من الحكومة الإيرانية، وعلى وجه التحديد، أعضاء كبار في فيلق القدس (التابع للحرس الثوري الإيراني)، والذي يرفع تقاريره إلى قمة الحكومة الإيرانية “.

وأشار ماتيس إلى أنه كان متأكدا من ضلوع فيلق القدس في المحاولة الإرهابية، حيث قال: ” لقد اطلعت على المعلومات الاستخباراتية: لقد سجلنا (المخابرات الأميركية) موافقة طهران على العملية “.