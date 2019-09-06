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    سبتمبر

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حسن كراني: بدء الإعتدال الخريفي في سبتمبر

حسن كراني: بدء الإعتدال الخريفي في سبتمبر
الرياض(صدى):

توقع خبير الأرصاد حسن كراني ، بدأ الإعتدال الخريفي في شهر سبتمبر الحالي .

وقال كراني عبر صفحته الشخصية بتويتر ، ” بعون الله بدأ الإعتدال الحراري الخريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بحرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة..وطبيعي جدا أن يُصحب بإرتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الساحل الغربي من شماله لجنوبه والمرتفعات مع نشاط للرياح السطحية..والعلم لله ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7233 ] نشر منذ يومين

ياأستاذ حسن، نحن في مدينة الرياض لا نزال، نعاني من حرارة الجو خاصة في وقت الظهيرة..

[ عدد التعليقات: 7233 ] نشر منذ يومين

ياأستاذ حسن، نحن في مدينة الرياض لا نزال، نعاني من حرارة الجو خاصة في وقت الظهيرة..

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