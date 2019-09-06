حسن كراني: بدء الإعتدال الخريفي في سبتمبر
توقع خبير الأرصاد حسن كراني ، بدأ الإعتدال الخريفي في شهر سبتمبر الحالي .
وقال كراني عبر صفحته الشخصية بتويتر ، ” بعون الله بدأ الإعتدال الحراري الخريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بحرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة..وطبيعي جدا أن يُصحب بإرتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الساحل الغربي من شماله لجنوبه والمرتفعات مع نشاط للرياح السطحية..والعلم لله ” .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7233 ] نشر منذ يومين
ياأستاذ حسن، نحن في مدينة الرياض لا نزال، نعاني من حرارة الجو خاصة في وقت الظهيرة..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7233 ] نشر منذ يومين
ياأستاذ حسن، نحن في مدينة الرياض لا نزال، نعاني من حرارة الجو خاصة في وقت الظهيرة..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يومين
سبحان الله ,,