حسن كراني: بدء الإعتدال الخريفي في سبتمبر

الرياض(صدى):

توقع خبير الأرصاد حسن كراني ، بدأ الإعتدال الخريفي في شهر سبتمبر الحالي .

وقال كراني عبر صفحته الشخصية بتويتر ، ” بعون الله بدأ الإعتدال الحراري الخريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بحرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة..وطبيعي جدا أن يُصحب بإرتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الساحل الغربي من شماله لجنوبه والمرتفعات مع نشاط للرياح السطحية..والعلم لله ” .