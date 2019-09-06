وظائف شاغرة للجنسين في شبكة كرستال للاتصالات بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شبكة كرستال للاتصالات وتقنية المعلومات من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توافر وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، حديثي التخرج ولذوي الخبرة، للعمل بمدينة الرياض.

وأشارت إلي أن الوظائف المطلوبة هي أخصائي تسويق ‎(للجنسين – وظيفتان)، يشترط حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (التسويق) أو تخصص ذات صلة، وخبرة لا تقل عن سنتين، إجادة تسويق الخدمات والتواصل حول إجراءات العمل، وإجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط)، الراتب الأساسي (8,000) ريال، بدل سكن، بدل مواصلات، مكافأة سنوية، دورات تدريبية.

ولفتت إلي حاجتها لمدير مكتب ‎(للجنسين – وظيفة واحدة) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات التقنية والإدارية، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، مهارات التخاطب والالتزام بالعمل، إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط)، والراتب الأساسي (6,000) ريال، بدل مواصلات، دورات تدريبية.

وأوضحت أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي بتاريخ 1441/02/29هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- أخصائي تسويق ‎(للجنسين – وظيفتان): من هنــــــــــــــــا

2- مدير مكتب ‎(للجنسين – وظيفة واحدة): من هنـــــــــــــا