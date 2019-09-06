رويز يفتح الطريق أمام برشلونة وريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من تجاهل نجم نابولي والمنتخب الإسباني فابيان رويز فكرة اللعب في صفوف ريال مدريد وبرشلونة في يونيو الماضي ، إلا أنه عاد ورحب بهما من جديد .

وقال “رويز ” في حديث صحفي معه مؤخراً : من الجيد أن أكون مرتبطًا بالأندية الكبيرة كبرشلونة وريال مدريد، لكن لا يزال أمامي أربع سنوات في عقدي مع نابولي وأنا سعيد، يمنحك أنشيلوتي الثقة التي يريدها جميع اللاعبين .

وتابع متحدثاً عن تجديد عقده مع نابولي : النادي وممثلي يتفاوضون وآمل أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا

ورغم حديث “رويز ” الجيد عن لعبه في نابولي وسعادته بجمهوره ، إلا أن حديثه عن برشلونة وريال مدريد يفتح الباب مجدداً لإنتقاله إلى أحدهما .

وكان ” رويز ” قد انضم إلى نابولي الصيف الماضي، مقابل 30 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ريال بيتيس.