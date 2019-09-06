بالفيديو.. ” دموع تحسين ” ردا على سخرية ” مي العيدان ” : لما تتوفي حترحم عليكي

بغداد(صدى):

خرجت الفنانة العراقية “دموع تحسين” نجمة برنامج المواهب ذا فويس عن صمتها لترد على السخرية الغريبة التي وجهتها لها الإعلامية الكويتية مي العيدان .

وقالت “تحسين ” في فيديو نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي وهي متأثرة وتحاول السيطرة على أعصابها : يكفيك ما جاك من السب، الإنسان الي الله يحبه يحبب فيه خلقه، شوفي انتي ولا واحد في المية متفقين على حبك .

وتابعت : انا أقولك الله يطول بعمرك لكن لما تتوفي أنا أول وحده حترحّم عليكِ .

وكانت قد ردت عليها في فيديو سابق إثر سخريتها المتكررة من وزنها الزائد قائلة : كرشي يعجبني وأنا لست عارضة أزياء، والعالم يحبونني بهذا الشكل .

وأضافت تحسين: أنا لا أكرهك، ولا أحقد عليكِ، الدنيا فانية، وأقول في النهاية الله يسامحك .

وواجهت الإعلامية الكويتية انتقادات حادة بسبب سخريتها من وزن ” تحسين ” أثناء غنائها بأحد الأماكن حيث قالت حينها : الله خوش جسم عليها . . ابي اصير مثل جسمها ………. والي نفس ستايلها. . . افيدوني اشلووون ، ما أثار غضب الجمهور .