بعد تهديدها بالقتل.. صديقة إسراء غريب تدعو لتوفير الحماية لوالدتها 

القدس(صدى):

بعثت فتاة تدعى ” منار حويطات “ – قالت في وقت سابق، إنها صديقة إسراء غريب – رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عبر حسابها في موقع التواصل ”فيسبوك“، تدعو فيها بحماية والدة إسراء بعد تهديدات، للتخلي عن الشهادة لصالح ابنتها.

ولفتت ” حويطات “: ” هناك مخطط لتصفية والدة إسراء من زوج أختها محمد صافي وشقيقه أنس، وهي تعاني من ضغوطات نفسية وحالتها الصحية سيئة، وذلك بهدف منعها من قول الحقيقة والخروج للإعلام، ولتدعي أن وفاة ابنتها كانت طبيعية “.

وأوضحت الفتاة أن هناك ” تطورات خطيرة “ ستصرح بها خلال الساعات القادمة، تخص خطيب إسراء غريب.

يذكر أن النيابة العامة في فلسطين، قد أكدت استمرار التحقيقات في قضية إسراء، التي راحت ضحية عنف أسري، وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.