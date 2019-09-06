تظلم العسكري لدى خادم الحرمين مكفول ولا يُعد تخطيا للمراجع

فهد القزيز(صدى):

ينص القانون الإداري الخاص بـ ” تظلمات العسكريين ” ، أن تظلم ” العسكري ” لدى مقام خادم الحرمين الشريفين مكفولآ ولا يعتبر تخطيًا للمراجع النظامية.

وتفصيلآ، فإن قضاء الديوان استقر على أن ” التظلم ” إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليس تخطيًا للمراجع، باعتبار أن الشكوى له مكفولة للجميع مدنيًا كان أم عسكريآ.

ويأتي ذلك وفقآ لما نصت عليه المادة (43) من النظام الأساسي للحكم، من أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة.

وبناءً على ما تم ذكره سابقآ فإن تم إصدار عقوبة على ” العسكري ” لتقديمه شكوى للمقام السامي بتهمة ” تخطيه المرجع ” ، فسيتم إلغاء العقوبة؛ لأن أبواب الملك وولي عهده مفتوحة للجميع ولا يعد ذلك تخطيًا للمرجع.