تظلم العسكري لدى خادم الحرمين مكفول ولا يُعد تخطيا للمراجع
ينص القانون الإداري الخاص بـ ” تظلمات العسكريين ” ، أن تظلم ” العسكري ” لدى مقام خادم الحرمين الشريفين مكفولآ ولا يعتبر تخطيًا للمراجع النظامية.
وتفصيلآ، فإن قضاء الديوان استقر على أن ” التظلم ” إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليس تخطيًا للمراجع، باعتبار أن الشكوى له مكفولة للجميع مدنيًا كان أم عسكريآ.
ويأتي ذلك وفقآ لما نصت عليه المادة (43) من النظام الأساسي للحكم، من أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة.
وبناءً على ما تم ذكره سابقآ فإن تم إصدار عقوبة على ” العسكري ” لتقديمه شكوى للمقام السامي بتهمة ” تخطيه المرجع ” ، فسيتم إلغاء العقوبة؛ لأن أبواب الملك وولي عهده مفتوحة للجميع ولا يعد ذلك تخطيًا للمرجع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يومين
بيض الله وجيهكم ..
سعد العنزي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يومين
اتمنى ذلك فحقوق الجنود في المنطقه الشرقيه من بدل اعاشة اضافيه وميدانيه لازالت تترنح منذ 1401 حتى الآن القليل منهم قبض حقوقه والغالبيه العظمى ينتظرون رغم صدور القرارات
سلطان[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ يومين
هكذا هم اهل احقاق الحق ال سعود حفظهم الله واطال في اعمارهم.
سويلم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
آل سعود لهم الحكم إلى يوم الدين بإذن الله
سلمان القحطاني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله .
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد….
في بداية الأمر ارفع لمقام سموكم الكريم اسما آيات المعايدة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك جعله الله يعود علينا وبلادنا أمنه مطمأنه شامخه في ظل قيادتكم الرشيده .
سيدي أنا احد أفراد الجيش السعودي المرابطين في الحد الجنوبي ( منطقة نجران) وارفع لكم تظلمي هذا وفيه لقد تم صرف بدل مناطق حدودية لي وبعد مرور سنه على استلامها تفأجأت بخصم مبلغ من راتبي الشهري مقتص من الإدارة الماليه للخدمات الطبيه بدون قرار حسم واضح أو إشعار بالحسم مسبقا مما أثر على نفسيا ومعنويا لوجود التزامات ماليه من اقساط للبنوك وإيجار للسكن والتزامات المعيشية .
سيدي أرجو من الله ثم منكم النظر في موضوعي بعين الاعتبار ادامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين .
الرياض الريان الرين بو شضو[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 24 ساعة
أسمك .. ورقمك العسكري
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28453 ] نشر منذ يوم واحد
هذا هو المفروض لانه لم يذهب الى مقام خادم الحرمين او الى ولي العهد الا بعد فشله مع رؤساءه
لذلك ذهابه الى ولي الامر يعتبر امر طبيعي جدا ولا يستحق العقاب
فيصل[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ يوم واحد
اخي سلمان
وفقك الله
ترى عبد الحج انتهى
ولا انت زد سويت البرقيه
لطويل العمر حفظه الله
اكرر
اتمنا من قلبي لك التوفيق
فانتم تاج روسنا
ومصدر عزتنا يا جنودنا الابطال
كفو ثم كفو بك وب كل زملائلدك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ 23 ساعة
طيب