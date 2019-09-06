” تطوير التعليم ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة تطوير التعليم القابضة باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء ، من خلال برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” ، وذلك للعمل بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1-مصمم جرافيك ” للجنسين ” ، ويشترط درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص بمجال الفنون والتصميم .

والتقديم من خلال الرابط التالي : هنا

2-أخصائي موارد بشرية عدد وظيفتين “للجنسين ” ، ويشترط درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الموارد البشرية .

والتقديم من خلال الرابط التالي : هنا

الشروط العامة :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وحول موعد التقديم ، أوضحت “تطوير التعليم ” أنه متاح بالفعل الآن وينتهي – وينتهي بتاريخ 1441/03/06هـ.