وقف رئيس أمن دولة الكويت لتستره على الإخوان
كشفت مصادر أمنية كويتية ، سبب إصدار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قرارًا بوقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي الصباح عن العمل منذ يومين ، هو تستره على 4 كويتيين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، تعاونوا مع عناصر الخلية الإرهابية التي سلّمتها الكويت إلى مصر مؤخرًا.
وأكدت المصادر ، أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية مع عناصر الخلية الإخوانية المصرية، اعترف خلالها زعيمهم بأنه تلقّى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل تواجدهم في البلاد بتوظيفهم في شركات.
وأشارت المصادر في تصريحات لصحف محلية ، إلى أن رئيس الجهاز الأمني الموقوف عن العمل حاليًا كان مكلّفًا بمتابعة هؤلاء المواطنين المشبوهين وغيرهم من عناصر إخوانية تقيم في البلاد، وسيجري تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على الملابسات ومعرفة أوجه التقصير قريبًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يومين
افااا ياذا العلم ,,
,, حاميها حراميهاا ..
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ يوم واحد
جاك الموت يا تارك الصلاة
بشراكم يا الاخونجية اعداء الاوطان الخونة
الله يورينا عقابه الاليم فياما شوهتوا صورة الاسلام وخربتم من ديار وعضيتم الايادي التي اكرمت جواركم ورفعت محنتكم وتعاونتم مع الاعداء ضدها
وكم قتل من الانفس بسببكم وكم تشرد وسجن ممن ضحكتوا عليهم وغررتوا فيهم ثم تركتوهم يواجهون مصيرهم بعد ان تخليتم عنهم وجعلتوهم اكباش فداء لدوام رفاهيتكم وترف اولادكم
قال ماضربنا على يد احد لاجل ينتمي للاخوان ولا احنا اللي زئيناهم في السجون واللي عايز يمشي ويمشي
خوش رد كيف يمشون بعد ماقتل من قتل او كلفتهم في السجون او شردهم وترك اسرهم اطفالا ونساء رهن العوز والحاجة
فينك لما كانت كل قنواتك تهتف لهم وتعدهم وتناشدهم الوقوف بجانبها وتصرف عليهم الاكلات والجنيهات وتشغلهم كل حسب ثقله ولا تركتوا وسيلة تستقطبوهم فيها الا زينتوا عليهم فيها والان تقول اللي عايز يمشي يمشي هو دخول الحمام زي خروجه
لكن هل هي اول والا اخر غدراتكم شيء مألوف الغدر من سجيتكم