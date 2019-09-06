وقف رئيس أمن دولة الكويت لتستره على الإخوان

خالد الظفيري(صدى):

كشفت مصادر أمنية كويتية ، سبب إصدار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قرارًا بوقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي الصباح عن العمل منذ يومين ، هو تستره على 4 كويتيين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، تعاونوا مع عناصر الخلية الإرهابية التي سلّمتها الكويت إلى مصر مؤخرًا.

وأكدت المصادر ، أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية مع عناصر الخلية الإخوانية المصرية، اعترف خلالها زعيمهم بأنه تلقّى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل تواجدهم في البلاد بتوظيفهم في شركات.

وأشارت المصادر في تصريحات لصحف محلية ، إلى أن رئيس الجهاز الأمني الموقوف عن العمل حاليًا كان مكلّفًا بمتابعة هؤلاء المواطنين المشبوهين وغيرهم من عناصر إخوانية تقيم في البلاد، وسيجري تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على الملابسات ومعرفة أوجه التقصير قريبًا.