” السيف القابضة ” تعلن عن وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة في الرياض وجازان 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجازان.

وأشارت الشركة، أن الوظائف والتخصصات المطلوبة هي:المناقصة- للخريجين (الرياض)، مهندس تصميم معماري- للخريجين (الرياض)، مهندس كهرباء- للخريجين (الرياض)، مهندس ميكانيكي- للخريجين (الرياض)، مهندس تخطيط- للخريجين (الرياض)،مهندس تصميم ميكانيكي- للخريجين (الرياض)، مهندس ضمان الجودة- للخريجين (الرياض)، مهندس سلامة- للخريجين (الرياض)، المالية- للخريجين (الرياض)، مشغل معدات- رافعة شوكية (جازان)،مهندس تخطيط (الرياض)، فني ميكانيكي- ثقيل (الرياض).

وأبانت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2019م، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا