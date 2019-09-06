توفر 4 وظائف إدارية للرجال والنساء لحديثي التخرج بمطارات الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مطارات الرياض من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) ، عن توفر 4 وظائف شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض .

والوظائف هي :

أخصائي علاقات عامة (للجنسين – وظيفتان):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ذات صلة.

– وصف التدريب (تخطيط حملات العلاقات العامة ومبادرات التواصل الخاصة بالمنشأة، وتنفيذها، وترتيب الردود على المسائل التي تؤثر في الصورة العامة للمنشأة).

مُدقق داخلي (للجنسين – وظيفتان):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ذات صلة.

– وصف التدريب (إجراء عمليات التدقيق الداخلي، وتدقيق إدارة المخاطر وعمليات المراقبة والحوكمة، وتقييم مدى الالتزام بالسياسات واللوائح التنظيمية، والتوصية بالتدابير التصحيحية والتحسينات).

واشترطت الشركة ، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات ملائمة للمسمى الوظيفي ، ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم ، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وقالت الشركة ، أن التقديم متاح حالياً وينتهي بتاريخ 1441/02/06هـ ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- أخصائي علاقات عامة (للجنسين – وظيفتان): اضغط هنـــــــــا

2- مُدقق داخلي (للجنسين – وظيفتان): اضغط هنـــــــــــــا