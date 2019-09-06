  • الأحد 8

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. صحة عسير تكشف آخر التطورات الصحية لحالات تسمم مطعم بللسمر

صحة عسير تكشف آخر التطورات الصحية لحالات تسمم مطعم بللسمر

صحة عسير تكشف آخر التطورات الصحية لحالات تسمم مطعم بللسمر
محمد بن طحيطح(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لصحة عسير بالنيابة ” سعد الأحمري ” آخر التطورات الصحية لحالات اشتباه التسمم الغذائي البالغ عددهم 23 شخص والذين استقبلتهم مستشفى بللسمر العام .

وأكد المتحدث الرسمي أن هناك متابعة مستمرة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري و مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفي بللسمر العام للإطمئنان على صحة المرضى ، وتقديم أوجه الرعاية لهم .

وقال أن آخر حالة وصلت ظهر اليوم الجمعة إلى مستشفى بللسمر ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 23 حالة منهم 8 حالات رجال ، و9 حالات نساء ، و6 حالات أطفال .

وأكد أن وضعهم الصحي مطمئن –ولله الحمد – وفي استجابة للخطة العلاجية فيما خرجت قبل قليل حالة بعد تمام الشفاء .

وكان سمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير قد وجه على الفور بإغلاق المطعم الكائن بمركز بللسمر وأمر بالتحفظ على الأغذية وإجراء التحاليل ، مشدداً على جميع البلديات بتطبيق الأنظمة الصارمة لعدم تكرار ذلك .

إقرأ يضاً :

أمير عسير يتابع حالات تسمم في مطعم ببللسمر


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *