صحة عسير تكشف آخر التطورات الصحية لحالات تسمم مطعم بللسمر

محمد بن طحيطح(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لصحة عسير بالنيابة ” سعد الأحمري ” آخر التطورات الصحية لحالات اشتباه التسمم الغذائي البالغ عددهم 23 شخص والذين استقبلتهم مستشفى بللسمر العام .

وأكد المتحدث الرسمي أن هناك متابعة مستمرة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري و مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفي بللسمر العام للإطمئنان على صحة المرضى ، وتقديم أوجه الرعاية لهم .

وقال أن آخر حالة وصلت ظهر اليوم الجمعة إلى مستشفى بللسمر ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 23 حالة منهم 8 حالات رجال ، و9 حالات نساء ، و6 حالات أطفال .

وأكد أن وضعهم الصحي مطمئن –ولله الحمد – وفي استجابة للخطة العلاجية فيما خرجت قبل قليل حالة بعد تمام الشفاء .

وكان سمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير قد وجه على الفور بإغلاق المطعم الكائن بمركز بللسمر وأمر بالتحفظ على الأغذية وإجراء التحاليل ، مشدداً على جميع البلديات بتطبيق الأنظمة الصارمة لعدم تكرار ذلك .

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