ضبط أحد الكوادر الإخوانية المصرية بالكويت

القاهرة(صدى):

ضبط رجال أمن الدولة في الكويت قبل يومين ، أحد كوادر الإخوان المسلمين في البلاد، وهو شاب يدعى خالد محمود المهدي.

وأكدت مصادر أمنية كويتية في تصريحات لصحف محلية ، أن ضبط المهدي جرى بناءً على مذكرة اعتقال تسلّمتها وزارة الداخلية من السلطات الأمنية المصرية، وإنه سيخضع لتحقيقات مكثّفة، تمهيدًا لتسليمه إلى مصر.