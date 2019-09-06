ضبط أحد الكوادر الإخوانية المصرية بالكويت
ضبط رجال أمن الدولة في الكويت قبل يومين ، أحد كوادر الإخوان المسلمين في البلاد، وهو شاب يدعى خالد محمود المهدي.
وأكدت مصادر أمنية كويتية في تصريحات لصحف محلية ، أن ضبط المهدي جرى بناءً على مذكرة اعتقال تسلّمتها وزارة الداخلية من السلطات الأمنية المصرية، وإنه سيخضع لتحقيقات مكثّفة، تمهيدًا لتسليمه إلى مصر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يومين
اعقب ياهو ,,
,, دقوا القوي من عظامه وسلموه لمصر ..
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ يوم واحد
يارب نشوف فيه هو كل قادتهم واذنابهم ماشفناه باعتى المجرمين
جاك الموت يا تارك الصلاة
بشراكم يا الاخونجية اعداء الاوطان الخونة
الله يورينا عقابه الاليم فيكم فياما شوهتوا صورة الاسلام وخربتم من ديار وعضيتم الايادي التي اكرمت جواركم ورفعت محنتكم وتعاونتم مع الاعداء ضدها
وكم قتل من الانفس بسببكم وكم تشرد وسجن ممن ضحكتوا عليهم وغررتوا فيهم ثم تركتوهم يواجهون مصيرهم بعد ان تخليتم عنهم وجعلتوهم اكباش فداء لدوام رفاهيتكم وترف اولادكم
قال ماضربنا على يد احد لاجل ينتمي للاخوان ولا احنا اللي زئيناهم في السجون واللي عايز يمشي ويمشي
خوش رد كيف يمشون بعد ماقتل من قتل او كلفتهم في السجون او شردهم وترك اسرهم اطفالا ونساء رهن العوز والحاجة
فينك لما كانت كل قنواتك تهتف لهم وتعدهم وتناشدهم الوقوف بجانبها وتصرف عليهم الاكلات والجنيهات وتشغلهم كل حسب ثقله ولا تركتوا وسيلة تستقطبوهم فيها الا زينتوا عليهم فيها والان تقول اللي عايز يمشي يمشي هو دخول الحمام زي خروجه
لكن هل هي اول والا اخر غدراتكم شيء مألوف الغدر من سجيتكم