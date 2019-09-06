الملحقية الثقافية تحذر طلاب المملكة باليابان من إعصار الأحد المقبل

طوكيو(صدى):

حذرت الملحقية الثقافية في اليابان اليوم الجمعة ، عبر بيان إعلامي نشرته في الصفحة الرسمية ، طلاب المملكة من تداول توقُّعات بوصول إعصار 15 للأراضي اليابانية يوم الأحد المقبل ، مؤكده على أخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية واتباع التعليمات الحكومية.

وقال البيان ، إنه يمكن متابعة تحديثات حالة الطقس عبر الرابط التالي من هنـــــا وللاحتياطات والإجراءات المتبعة وقت الأعاصير والأمطار الشديدة من هنـــــا.

وتابع ، في الحالات الطارئة -لا قدر الله- يرجى التواصل مع شؤون المواطنين بالسفارة السعودية في طوكيو على الأرقام التالية 09055833862 0335895242 وعند الحاجة الاتصال على رقم الملحقية للطوارئ 08079601536 وموقع الطوارئ من هنــــــــا .