نشر : منذ يومين 1٬431 2 فيديوهات متنوعة الطخيم : اقترح ان يتم تغيير اسم بطولة السوبر لتكون باسم المؤسس وتقام كل موسم
اللواء العربي[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 20 ساعة
تخلف رياضي واضح وملموس وهو الطخيم !!! هو قمة التخلف غير مدرك معنى هذه البطولة !!! وفهد الطخيم له مواقف مضحكة وسلبية ومطرود من إدارت النصر السابقة بسبب أرائه التي لا تخدم الرياضي بل هو فتنة رياضية أسوة بعادل الملحم والدغيثر ( مجموعة النصر المتخلفة ) !!!
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 16 ساعة
هههههه حلوه مجموعة النصر المتخلفة ……. مطرودين من النادي ووقفوا ضده ثم عادوا يمدحون النصر ورؤسائه …………. نفاق رياضي ومهزلة لهؤلاء ولا تنسى الصرامي والزامل ووجه العنز الملحم المنافق الأول للعالمي هههههههههههه هو من يخدر جمهور العالمي بالعالمية … إذا هم شاطرين أدخلوا العربية وليس العالمية ..شفنا الهزائم من سنتين في البطولة العربية بمصر أكبر نسبة أهداف تدخل مرمى العالمي …..