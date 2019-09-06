فوز الفهد توضح السبب الحقيقي لعدم زواجها إلى الآن.. وتفصح عن شرطها الوحيد 

خالد الظفيري(صدى):

أفصحت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد لأول مرة عن السبب الحقيقي لعدم زواجها حتى الآن، قائلة إن النصيب لم يأت إليها حتى تدخل قفص الزوجية.

وأضافت الفهد، قائلة: ” ما عندي رد.. أحس نصيب ما صار.. ما في جواب حق هالسؤال.. ما صار لهلق ويمكن ما بيصير ” .

وأشارت إلى أنها لا تعيش قصة حب، غير أنها تعيشه من خلال عائلتها والمقربين منها، وكذلك محبيها حتى إن لم تلتق بهم، مشيرة إلى أن حياتها ليس هادئة، ولا بد للرجل الذي ستحبه أو سترتبط به يومًا ما أن يتحمل طبيعة عملها.

وكانت الفاشينيستا الكويتية قالت إن الدخل الشهري من عملها في الدعاية لماركات الأزياء ومستحضرات التجميل يتراوح ما بين ٢٠٠ ألف دولار ونصف مليون شهريًّا، موضحة أن هذا المبلغ يتحدد بحسب حجم الإعلانات واسم الماركات التي يتم الترويج لها.