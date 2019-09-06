فوز الفهد توضح السبب الحقيقي لعدم زواجها إلى الآن.. وتفصح عن شرطها الوحيد
أفصحت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد لأول مرة عن السبب الحقيقي لعدم زواجها حتى الآن، قائلة إن النصيب لم يأت إليها حتى تدخل قفص الزوجية.
وأضافت الفهد، قائلة: ” ما عندي رد.. أحس نصيب ما صار.. ما في جواب حق هالسؤال.. ما صار لهلق ويمكن ما بيصير ” .
وأشارت إلى أنها لا تعيش قصة حب، غير أنها تعيشه من خلال عائلتها والمقربين منها، وكذلك محبيها حتى إن لم تلتق بهم، مشيرة إلى أن حياتها ليس هادئة، ولا بد للرجل الذي ستحبه أو سترتبط به يومًا ما أن يتحمل طبيعة عملها.
وكانت الفاشينيستا الكويتية قالت إن الدخل الشهري من عملها في الدعاية لماركات الأزياء ومستحضرات التجميل يتراوح ما بين ٢٠٠ ألف دولار ونصف مليون شهريًّا، موضحة أن هذا المبلغ يتحدد بحسب حجم الإعلانات واسم الماركات التي يتم الترويج لها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82068 ] نشر منذ يومين
في ستين .. ودرب المفهين …
لللل[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ يومين
راح يتقدم فيكي العمر وتكبرين وسكر العلكه يروح وفي الاخير يتفلونك علي الطريق وفلوسك اللي تجمعينها فيه وراثة ينتظروا موتك
ويدعون يارب ماتتزوج ولا يجيها ولد يورثها
حتي الكلب يقرف منك
كوني مع الله يكون الله معك
تكوني مع الشيطان راح يتركك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ يومين
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43293 ] نشر منذ يومين
طيب
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ يومين
الصناعي يكفي اي وحده ما تبي الزواج
الغامدي[ عدد التعليقات: 1214 ] نشر منذ يوم واحد
انا اتزوجها وعادي عيشي واعيش جوي نتقابل مثل الأصحاب ونتفارق
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28450 ] نشر منذ يوم واحد
فعلا الزواج قسمه و نصيب
لكن السبب الحقيقي لتأخر النصيب يا فوز هو حجم البراطم كبير وهذا يعتبره العرسان شي مخيف وخطير لان العريس لو فكر يقبلك يخشى على براطمه ممكن تبلعيها لذلك ياليت تخففي نفخ البراطم شويه لكي يشعر الخاطب انه في أمان اثناء القبلات
ثم بما ان دخلك الشهري يصل احيانا الى 500 الف دولار فممكن تشتري عريس على مزاجك تفصيل ولو ما عجبك او مليتي منه تقدري تشتري عريس ثاني وهكذا استغلي هذه الاموال في سعادتك في الدنيا
zocor[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 9 ساعات
شيء عجيب فعلا !!!!!!
تشتري عطر لأنه اعجب شخص آخر اسمه فاشينستا !!!
طيب انت ذوقك الخاص فيك راح فين !!!!!!!!
ما يصلح لآخر قد لا يصلح لك !!