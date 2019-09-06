الشيخ السبر يكشف الحكم الشرعي في تربية الكلاب

عادل الحربي(صدى):

يفضل بعض الأشخاص تربية الكلاب واقتنائها لأسباب مختلفة مع عدم الوعي بالحكم الشرعي لذلك والحالات التي لا ينبغي الخروج عنها لتربيتها .

وكشف الشيخ سعد بن عبد الله السبر الباحث في الفقه المقارن خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة الفضائية ، أنه لا يجوز تربية الكلاب إلا في حالتي الصيد أو الحراسة ، أما غير ذلك فلا يجوز شرعاً .

واستشهد ” السبر ” بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح : من اقتنى كلبًا إلا كلب صيدٍ أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، ولذا على الشخص أن يحذر من اتخاذ الكلاب لغير الصيد والحراسة .