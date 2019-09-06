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الشيخ السبر يكشف الحكم الشرعي في تربية الكلاب

الشيخ السبر يكشف الحكم الشرعي في تربية الكلاب
عادل الحربي(صدى):

يفضل بعض الأشخاص تربية الكلاب واقتنائها لأسباب مختلفة مع عدم الوعي بالحكم الشرعي لذلك والحالات التي لا ينبغي الخروج عنها لتربيتها .

وكشف الشيخ سعد بن عبد الله السبر الباحث في الفقه المقارن خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة الفضائية ، أنه لا يجوز تربية الكلاب إلا في حالتي الصيد أو الحراسة ، أما غير ذلك فلا يجوز شرعاً .

واستشهد ” السبر ” بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح : من اقتنى كلبًا إلا كلب صيدٍ أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، ولذا على الشخص أن يحذر من اتخاذ الكلاب لغير الصيد والحراسة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يومين

جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل واثابك .. آمين ,,

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