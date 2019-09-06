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الغذاء والدواء تكشف عن طرق تقليل الملح في الزيتون

الغذاء والدواء تكشف عن طرق تقليل الملح في الزيتون
أميرة خالد(صدى):

كشفت هيئة الغذاء والدواء، عن خطوات بسيطة تقوم بها لتقليل استهلاك الملح في الزيتون ، مُشيره إلى أن أن منظمة الصحة العالمية توصي بتقليل استهلاك الملح إلى أقل من 5 جرامات في اليوم، (ما يعادل ملعقة شاي صغيرة) .

وأوضحت الهيئة عبر انفوجراف بحسابها الرسمي في تويتر ، أن 5 حبات من الزيتون تحتوي على ما يقارب 1 جرام من الملح، والذي يعادل خُمس الاحتياج اليومي من الملح للإنسان.

وقالت الهيئة أن تقليل نسبة الملح في الزيتون يأتي بخطوتين ، أولًا: غسل أو نقع الزيتون بالماء قبل أكله، وتكرر هذه العملية مرات عدة للتخلص من كمية الملح. ثانيًا: اختيار الزيتون من غير حشوات، فقد تختلف كمية الملح بحسب نوع الحشوة.


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