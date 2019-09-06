سبب اعتذار الحكم لراموس بعد إنذاره جراء احتفال النظارة 

ماجد محمد(صدى):

تحدث سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا عن سبب احتفاله الذي كلفه بطاقة صفراء خلال الفوز على رومانيا في تصفيات يورو 2020، موضحا أن الحكم اعتذر له على الإنذار.

وقال قائد ريال مدريد: ” تحدثت عن الاحتفال مع حكم المباراة، كنت أهدي الهدف لنجل شقيقي الذي يرتدي أيضًا نظارات نظر مثلي، كنت أود من الاحتفال أن أخبره بأن ارتداء النظارة ليس مشكلة، كنت أتوجه إلى الكاميرا وحكم المباراة تفهم الأمر، واعتذر لي “ .

وكان راموس تقدم بالهدف الأول بعد تنفيذ ركلة جزاء ليحرز هدفه الرابع في 5 مباريات بالتصفيات مستغلًا ثالث ركلة جزاء.