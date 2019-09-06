بالفيديو.. ردة فعل رئيس وزراء بريطانيا على إغماء شرطية تقف وراءه أثناء إلقاء خطابه 

لندن(صدى):

استكمل رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون، خطابه، أمام طلاب كلية للشرطة في شمال إنجلترا، علي الرغم من إغماء شرطية كانت واقفة وراءه ما أثار انتقادات لاذعة من معارضيه.

وتفصيلا، أصيبت الشرطية الشابة التي كانت تقف واقفة في الصف الأول من دفعة من طلاب كلية الشرطة في يوركشر، وراء رئيس الوزراء مباشرة بإغماء مفاجئ، مما دفع بوريس جونسون للالتفاف نحوها وسألها إن كانت بخير، ومن ثم استمر بالكلام من دون أن يهتم لأمرها، في حين سقطت الشرطية أرضا.

ومزح رئيس الحكومة ، قائلا: ” أنا آسف ربما هذه إشارة إلى أن علي أن أختم كلامي سريعا ” ، كما استعادت الشرطية وعيها بعد لحظات قبل أن ينهي رئيس الحكومة خطابه.

ومن جهتها، أوضحت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية ديان آبوت: ” جونسون جعل طلاب الشرطة هؤلاء ينتظرون وقد أغمي على أحدهم، وهذا أمر غير مفاجئ. رأى ما حصل لكنه تجاهله. هذا يبين لنا طبيعة هذا الرجل ” .