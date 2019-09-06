هل يمكن تسجيل الطالبة المغتربة داخل المملكة كمستفيد مستقل؟.. حساب المواطن يرد

عادل الحربي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن للطالبة المغتربة بعيداً عن أسرتها التسجيل في البرنامج كفرد مستقل متى توفرت الشروط .

وجدد البرنامج التأكيد على شروط تسجيل الفرد ” ذكر أو أنثى ” كمستفيد مستقل ، إذ يتاح التسجيل من عمر 18 إلى 24 سنة ، كما يشترط توفر مستندات لإثبات الإستقلالية وهي كالتالي :

-صك ملكية .

-سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فتورة الكهرباء بإسم المتقدم أو المتقدمة على الدعم .

وفي حال عدم توفر ذلك يتم إضافة الفرد كمستفيد تابع للمستفيد الرئيسي ” رب الأسرة ” .

جاء ذلك رداً على سؤال مواطنة مغتربة عن أسرتها داخل المملكة وتريد التسجيل للحصول على الدعم .