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    سبتمبر

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هل يمكن تسجيل الطالبة المغتربة داخل المملكة كمستفيد مستقل؟.. حساب المواطن يرد

هل يمكن تسجيل الطالبة المغتربة داخل المملكة كمستفيد مستقل؟.. حساب المواطن يرد
عادل الحربي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن للطالبة المغتربة بعيداً عن أسرتها التسجيل في البرنامج كفرد مستقل متى توفرت الشروط .

وجدد البرنامج التأكيد على شروط تسجيل الفرد ” ذكر أو أنثى ” كمستفيد مستقل ، إذ يتاح التسجيل من عمر 18 إلى 24 سنة ، كما يشترط توفر مستندات لإثبات الإستقلالية وهي كالتالي :
-صك ملكية .
-سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فتورة الكهرباء بإسم المتقدم أو المتقدمة على الدعم .
وفي حال عدم توفر ذلك يتم إضافة الفرد كمستفيد تابع للمستفيد الرئيسي ” رب الأسرة ” .

جاء ذلك رداً على سؤال مواطنة مغتربة عن أسرتها داخل المملكة وتريد التسجيل للحصول على الدعم .


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