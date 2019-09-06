  • الأحد 8

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. عالم السيارات
  3. بالفيديو.. متوفرة الآن بالمملكة.. مواصفات وأسعار هيونداي سوناتا 2020

بالفيديو.. متوفرة الآن بالمملكة.. مواصفات وأسعار هيونداي سوناتا 2020

بالفيديو.. متوفرة الآن بالمملكة.. مواصفات وأسعار هيونداي سوناتا 2020
أميرة خالد(صدى):

أصبحت ” هيونداي سوناتا” الجديدة كلياً 2020، متوفرة في صالات العرض بوكالات ” هيونداي ” بالسعودية ” الناغي والمجدوعي والوعلان ” .

حيث يستند الجيل الثامن من سوناتا على المنصة الجديدة، والتي تنوي ” هيونداي ” التوسع في استخدامها بموديلاتها القادمة.

وعن مواصفاتها، تأتي السيارة بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 180 حصان بنظام دفع أمامي وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، أما استهلاك الوقود فكل 14.9 كم يستهلك ١ لتر من البنزين.

فيما تأتي السيارة بست فئات تبدأ اسعارها من مايقارب ٨٨ الف ريال إلى ١٣٠ ألف ريال شاملة الضريبة.

وتشمل مواصفاتها أيضًا:

– نظام الثبات الالكتروني + نظام منع رجوع السيارة عند الانطلاق في المرتفعات + حساسات ضغط هواء الإطارات.

– ناقل حركة كهربائي بالسلك (أزرار).

– مصابيح نهارية.

– مرايا خارجية بحركة كهربائية.

– فتح الأبواب بدون مفتاح.

– إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق.

– مصابيح خلفية LED.

– جنوط 17 بوصة وإطارات بيريللي.

– فتحات تكييف خلفية.

– شاشة ملاحة قياس 10.25 بوصة.

– سماعات عالية الأداء بوز (12 سماعة).

– عرض المعلومات الأساسية على الزجاج الأمامي (بروجكتور).

– نظام الرؤية المحيطية (4 كاميرات).

– نظام عرض النقطة العمياء على شاشة معلومات السائق.

– نظام تثبيت السرعة الذكي.

– شاشة كاملة لعدادات السائق قياس 12.3 بوصة.

– نظام المساعدة على تفادي الاصطدام بالسيارات في النقطة العمياء.

– نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي مع نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ.

– نظام التنبيه عند الخروج من حارة الطريق، ونظام تتبع حارة الطريق.

– مقاعد جلدية أمامية مدفأة، ومقعد سائق بحركة كهربائية.

– الشبك الأمامي مطلي باللون الأسود + حلية من الكروم اللامع، ومقابض أبواب داخلية مطلية بالكروم.

– مقاعد خلفية قابلة للطي.

– شاحن جوال لاسلكي.

– فتحة سقف بانورامية.

– إنارة LED للمقصورة الداخلية وللأنوار الداخلية فوق السائق.

– جهاز استماع بشاشة 8 بوصة يدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

– كاميرا خلفية، تعليق عالي، الأسعار شامل الضريبة.

أما عن أسعارها فقد جاءت كالتالي:

فئة 2 لتر GL: سعرها 83,600 ريال.

فئة 2.5 لتر GLS أساسية + LED: سعرها 87,600 ريال.

فئة 2.5 لتر GLS ستاندرد: سعرها 93,600 ريال.

فئة 2.5 لتر GLS ستاندرد + جلود: سعرها 102,600 ريال.

فئة 2.5 لتر GLS MID كومفيرت: سعرها 108,600 ريال.

فئة 2.5 لتر GLS بريميوم: سعرها 123,600 ريال.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3235 ] نشر منذ يومين

سيارة قيمتها فوق 70 لا تشتريها في بديل لها ولا تنسئ القيمة المضافة من ظهرك

[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ يومين

نظام المكيف في السوناتا سيء جدا مع الاسف وصيانته صعبة ومكلف …. !!!!

من تجربه ………….

قررت العوده الى الأمريكي فهو أسهل !!!

[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يومين

صح كلامك اخوي ..

,, الصناعة الكوريه رديئه جداً ، ومثل ماذكرت ، المكيف من اسواء مساوئها ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *