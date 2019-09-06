بالفيديو.. متوفرة الآن بالمملكة.. مواصفات وأسعار هيونداي سوناتا 2020

أميرة خالد(صدى):

أصبحت ” هيونداي سوناتا” الجديدة كلياً 2020، متوفرة في صالات العرض بوكالات ” هيونداي ” بالسعودية ” الناغي والمجدوعي والوعلان ” .

حيث يستند الجيل الثامن من سوناتا على المنصة الجديدة، والتي تنوي ” هيونداي ” التوسع في استخدامها بموديلاتها القادمة.

وعن مواصفاتها، تأتي السيارة بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 180 حصان بنظام دفع أمامي وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، أما استهلاك الوقود فكل 14.9 كم يستهلك ١ لتر من البنزين.

فيما تأتي السيارة بست فئات تبدأ اسعارها من مايقارب ٨٨ الف ريال إلى ١٣٠ ألف ريال شاملة الضريبة.

وتشمل مواصفاتها أيضًا:

– نظام الثبات الالكتروني + نظام منع رجوع السيارة عند الانطلاق في المرتفعات + حساسات ضغط هواء الإطارات.

– ناقل حركة كهربائي بالسلك (أزرار).

– مصابيح نهارية.

– مرايا خارجية بحركة كهربائية.

– فتح الأبواب بدون مفتاح.

– إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق.

– مصابيح خلفية LED.

– جنوط 17 بوصة وإطارات بيريللي.

– فتحات تكييف خلفية.

– شاشة ملاحة قياس 10.25 بوصة.

– سماعات عالية الأداء بوز (12 سماعة).

– عرض المعلومات الأساسية على الزجاج الأمامي (بروجكتور).

– نظام الرؤية المحيطية (4 كاميرات).

– نظام عرض النقطة العمياء على شاشة معلومات السائق.

– نظام تثبيت السرعة الذكي.

– شاشة كاملة لعدادات السائق قياس 12.3 بوصة.

– نظام المساعدة على تفادي الاصطدام بالسيارات في النقطة العمياء.

– نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي مع نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ.

– نظام التنبيه عند الخروج من حارة الطريق، ونظام تتبع حارة الطريق.

– مقاعد جلدية أمامية مدفأة، ومقعد سائق بحركة كهربائية.

– الشبك الأمامي مطلي باللون الأسود + حلية من الكروم اللامع، ومقابض أبواب داخلية مطلية بالكروم.

– مقاعد خلفية قابلة للطي.

– شاحن جوال لاسلكي.

– فتحة سقف بانورامية.

– إنارة LED للمقصورة الداخلية وللأنوار الداخلية فوق السائق.

– جهاز استماع بشاشة 8 بوصة يدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

– كاميرا خلفية، تعليق عالي، الأسعار شامل الضريبة.

أما عن أسعارها فقد جاءت كالتالي:

فئة 2 لتر GL: سعرها 83,600 ريال.

فئة 2.5 لتر GLS أساسية + LED: سعرها 87,600 ريال.

فئة 2.5 لتر GLS ستاندرد: سعرها 93,600 ريال.

فئة 2.5 لتر GLS ستاندرد + جلود: سعرها 102,600 ريال.

فئة 2.5 لتر GLS MID كومفيرت: سعرها 108,600 ريال.

فئة 2.5 لتر GLS بريميوم: سعرها 123,600 ريال.