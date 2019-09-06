بالفيديو.. متوفرة الآن بالمملكة.. مواصفات وأسعار هيونداي سوناتا 2020
أصبحت ” هيونداي سوناتا” الجديدة كلياً 2020، متوفرة في صالات العرض بوكالات ” هيونداي ” بالسعودية ” الناغي والمجدوعي والوعلان ” .
حيث يستند الجيل الثامن من سوناتا على المنصة الجديدة، والتي تنوي ” هيونداي ” التوسع في استخدامها بموديلاتها القادمة.
وعن مواصفاتها، تأتي السيارة بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 180 حصان بنظام دفع أمامي وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، أما استهلاك الوقود فكل 14.9 كم يستهلك ١ لتر من البنزين.
فيما تأتي السيارة بست فئات تبدأ اسعارها من مايقارب ٨٨ الف ريال إلى ١٣٠ ألف ريال شاملة الضريبة.
وتشمل مواصفاتها أيضًا:
– نظام الثبات الالكتروني + نظام منع رجوع السيارة عند الانطلاق في المرتفعات + حساسات ضغط هواء الإطارات.
– ناقل حركة كهربائي بالسلك (أزرار).
– مصابيح نهارية.
– مرايا خارجية بحركة كهربائية.
– فتح الأبواب بدون مفتاح.
– إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق.
– مصابيح خلفية LED.
– جنوط 17 بوصة وإطارات بيريللي.
– فتحات تكييف خلفية.
– شاشة ملاحة قياس 10.25 بوصة.
– سماعات عالية الأداء بوز (12 سماعة).
– عرض المعلومات الأساسية على الزجاج الأمامي (بروجكتور).
– نظام الرؤية المحيطية (4 كاميرات).
– نظام عرض النقطة العمياء على شاشة معلومات السائق.
– نظام تثبيت السرعة الذكي.
– شاشة كاملة لعدادات السائق قياس 12.3 بوصة.
– نظام المساعدة على تفادي الاصطدام بالسيارات في النقطة العمياء.
– نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي مع نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ.
– نظام التنبيه عند الخروج من حارة الطريق، ونظام تتبع حارة الطريق.
– مقاعد جلدية أمامية مدفأة، ومقعد سائق بحركة كهربائية.
– الشبك الأمامي مطلي باللون الأسود + حلية من الكروم اللامع، ومقابض أبواب داخلية مطلية بالكروم.
– مقاعد خلفية قابلة للطي.
– شاحن جوال لاسلكي.
– فتحة سقف بانورامية.
– إنارة LED للمقصورة الداخلية وللأنوار الداخلية فوق السائق.
– جهاز استماع بشاشة 8 بوصة يدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.
– كاميرا خلفية، تعليق عالي، الأسعار شامل الضريبة.
أما عن أسعارها فقد جاءت كالتالي:
فئة 2 لتر GL: سعرها 83,600 ريال.
فئة 2.5 لتر GLS أساسية + LED: سعرها 87,600 ريال.
فئة 2.5 لتر GLS ستاندرد: سعرها 93,600 ريال.
فئة 2.5 لتر GLS ستاندرد + جلود: سعرها 102,600 ريال.
فئة 2.5 لتر GLS MID كومفيرت: سعرها 108,600 ريال.
فئة 2.5 لتر GLS بريميوم: سعرها 123,600 ريال.
محمد[ عدد التعليقات: 3235 ] نشر منذ يومين
سيارة قيمتها فوق 70 لا تشتريها في بديل لها ولا تنسئ القيمة المضافة من ظهرك
zocor[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ يومين
نظام المكيف في السوناتا سيء جدا مع الاسف وصيانته صعبة ومكلف …. !!!!
من تجربه ………….
قررت العوده الى الأمريكي فهو أسهل !!!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82069 ] نشر منذ يومين
صح كلامك اخوي ..
,, الصناعة الكوريه رديئه جداً ، ومثل ماذكرت ، المكيف من اسواء مساوئها ..