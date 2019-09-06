صحيفة إسبانية تلمح بـ ” الجنون ” على لاعب آرسنال

نواف السالم(صدى):

كالت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية المديح للاعب ” داني سيبايوس ” بعد فوز فريق أسبانيا على رومانيا بالجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020 .

ومنحت ” ماركا ” التقييم الأعلى لـ ” سيبايوس ” الإسباني الذي أعير من ريال مدريد إلى أرسنال ، بعد دوره في الحصول على ضربة الجزاء التي سجلها سيرجيو ، ومشاركته في الهدف الثاني الذي سجله ” باكو ألكاسير ” .

ومن التصريحات المثيرة التي كتبتها ” ماركا ” عن ” سيبايوس ” قولها : يبدو من الجنون أنه لم يجد مكاناً له في ريال مدريد ، في إشارة إلى رغبته السابقة في إنتقله معاراً لصفوف أرسنال .