علاج تساقط الشعر وتشقق الكعبين.. فوائد جمالية لـ ” زيت الكركم “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر ” الكركم ” من التوابل الصحية التي توفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، فعند تناوله تحصل على جرعة مُكثفة من مضادات الأكسدة التي يحتويها؛ لذا سنستعرض بهذا التقرير أهم فوائد زيت الكركم.

* علاج فعّال لـ ” حب الشباب ”

– اخلط قطرتين من زيت الكركم مع 3 قطرات من زيت آخر مثل ” جوز الهند ” ، وضعه على المناطق المصابة.

* الوقاية من ” التجاعيد ”

– أضف 4 قطرات من زيت الكركم لـ 4 ملاعق صغيرة من زيت اللوز، واستخدم المزيج في دهان البشرة قبل النوم.

* علاج لـ ” قشرة ” فروة الرأس

– أضف بضع قطرات من الزيت لأي زيت أساسي آخر مثل ” زيت الزيتون أو اللوز ” ، وضع الخليط على فروة الرأس لنصف ساعة ثم اغسل الشعر بماء فاتر.

* علاج لـ ” تساقط الشعر ”

يمكنك الاعتماد على زيت الكركم، خاصة إذا كان هذا التساقط له صلة بسن اليأس أو الحمل، أو مشاكل صحية مثل اضطرابات الغدة الدرقية.

* علاج فعّال لـ ” حروق الشمس ”

– امزج قطرتين من هذا الزيت مع زيت أساسي آخر مثل ” زيت اللوز ” وادهن البشرة المصابة.

* علاج ” تشققات الكعبين ”

– انقعي القدمين أولًا في ماء دافئ لمدة 10 دقائق، وبعد تجفيفهما امزج بضع قطرات من زيت الكركم مع زيت أساسي آخر كزيت الزيتون أو اللوز، وضع الخليط على الكعبين قبل النوم.