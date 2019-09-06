نظام جديد لشحن حقائب سفر رحلات ” الترانزيت ” بمطار الملك خالد الدولي

عادل الحربي(صدى):

في خطوة جديدة لتطوير الخدمات أمام المسافرين ، أعلنت شركة ” مطارات الرياض ” عن تطبيق نظام جديد لإجراءات حقائب السفر الخاصة برحلات “الترانزيت ” بين الرحلات الدولية والداخلية بمطار الملك خالد الدولي .

ويهدف النظام الجديد إلى تسريع إجراءات السفر بدلاً من تسلم الأمتعة وإعادة شحنها مرة أخرى ، إذ ستصل إلى الوجهة النهائية للمسافر مباشرة ، مما يزيد من حركة المسافرين بكل سهولة ويسر .

الجدير بالذكر أن الآلية السابقة كانت تتطلب تسليم المسافرين أمتعتهم بالصالة الدولية ثم إعادة شحنها مرة أخرى إلى الصالات الداخلي