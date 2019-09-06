” التعاونية للتأمين ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأشارت الشركة، إلى أن الوظائف المتاحة هي، تنفيذي البيانات الطبية، مسؤول البيانات الطبية، أخصائي البيانات الطبية.

وأبانت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2019م.

ولفتت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا